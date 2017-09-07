Собянин: качество московского образования улучшается с каждым годом

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Качество московского образования улучшается с каждым годом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия Московского международного форума "Город образования".

В Москве открылся международный форум "Город образования". В нем принимают участие около150 ведущих российских и зарубежных компаний. Об этом сообщает "ТВ Центр". Они привезли в столицу самые современные разработки в сфере обучения - это и мультимедийное оборудование, и развивающие компьютерные программы.

Площадку посетил Сергей Собянин. Мэр осмотрел стенды и пообщался с юными гостями мероприятия. Глава города подчеркнул, что Москва повышает качество образования в соответствии с мировыми стандартами.

"Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений. И сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования. Я благодарен нашим коллегам из ОЭСР, агентству PISA, которое провело специальное международное исследование качества образования в Москве. В соответствии с этим исследованием, качество читательской и математической грамотности в Москве находится на шестом месте в мире среди всех лучших образовательных систем", - сказал Собянин.