Российские и немецкие военные вместе ищут останки погибших в годы ВОВ

Теги: Общество санкт-петербург германия война

Российские и германские военные вместе ищут останки павших в боях времён Великой Отечественной. Раскопки проводят в Ленинградской и Псковской областях. Особое внимание - районам, которые раньше не исследовались. Сейчас работы ведутся в окрестностях посёлка имени Тельмана, где в сороковых годах погибли около 50 тысяч человек.

Они работают в окопах плечом к плечу — солдаты медицинского полка Бундесвера и российские военнослужащие специального поискового батальона. В одинаковом камуфляже, почти ровесники. Знакомятся друг с другом на ломаном английском, отмечает "ТВ Центр".

Подполковнику в запасе Карлу Хайнцу Байеру 66. Сам, конечно, не воевал, но во Второй мировой потерял родных. Народный союз Германии, который он представляет, занимается уходом за воинскими захоронениями, в том числе и в России. В этом году российско-германскому сотрудничеству исполняется 25 лет.

"Примирение над могилами - работа во имя мира" - это девиз нашего Народного союза по уходу за воинскими захоронениями, мы выполняем эту задачу и мы очень рады, что у нас есть такая возможность," – говорит Байер.

На анатомических плакатах бережно раскладывают найденные останки. Опытные командиры сразу определяют, что рост двоих погибших был значительно ниже остальных.

В этом месте хорошо просматриваемого поля в 41-42 годах проходила линии обороны Ленинграда. Ожесточенные бои не прекращались ни на один день. Здесь в окопах, на так называемых позиционных боях, удерживая каждую пядь земли, погибли около 50 тысяч солдат. Пока подняли лишь 14 человек.

Это первая официальная поисковая работа здесь за все послевоенные годы. Долгое время эта земля принадлежала крупному совхозу Ленинградской области, здесь массово выращивали кукурузу. Сейчас, когда поле пустует, поисковики, наконец, добились разрешения выйти сюда на раскопки.

Полуистлевшие морские ботинки доказывают точность архивных записей. На этой земле сражалась, в том числе 7 бригада морпехов. Именные ложки, медальоны, любые предметы вещи с инициалами - все это ценная информация для поисковиков, она поможет установить личности погибших.

Немецким коллегам на память, для музея дарят найденную католическую Библию. Ее страницы почернели от сажи, но буквы еще можно разобрать. Карл Байер, принимая дар, с трудом сдерживает эмоции. Вскоре на крупнейшем немецком военном кладбище в Сологубовке под Петербургом пройдет торжественная церемония захоронения останков 500 солдат армии Вермахта. Все они найдены в Ленинградской области.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.