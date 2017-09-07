В Москве представили новый проект Музея истории ГУЛАГа о репрессиях

Теги: Общество история москва

В Московском Доме книги презентовали культурно-просветительский проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и Московского дома книги.

Музей истории ГУЛАГ, Фонд Памяти и Московский Дом книги запускают совместный культурно-просветительский проект, посвященный истории массовых репрессии в нашей стране. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Организаторы планируют провести серию лекций и встреч с писателями, главная цель которых - сохранение памяти о жертвах ГУЛАГа. Проект приурочен к важной исторической дате, в этом году исполняется 80-лет с начала "Большого террора" - периода самых массовых репрессий в истории нашей страны.