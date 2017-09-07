Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"

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Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос о своем завтраке, перефразировал строки из произведения Вергилия "Энеида": "Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев". Ранее в суде расшифровали разговор Улюкаева и Игоря Сечина, в котором фигурировала "корзинка с колбасой".

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев процитировал "Энеиду" древнегреческого поэта Вергилия, отвечая на вопрос, ест ли он на завтрак колбасу, передает "Интерфакс".

"Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - ответил глава МЭР.

Ранее в суде расшифровали разговор Улюкаева и главы Роснефти Игоря Сечина в день задержания экс-министра, 14 ноября 2016 года. В записи несколько раз фигурировала "корзинка с колбасками".

В свою очередь Сечин выразил уверенность в виновности экс-министра. По его словам, Улюкаев "сам требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил его в машину, сам уехал".

На данный момент Улюкаев находится под домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Бывший федеральный министр обвиняется в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов.

По версии следствия, деньги Улюкаев требовал и получил за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". При этом законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаева освободили от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на его имущество: 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

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