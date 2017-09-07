Шторм "Катя" в Мексиканском заливе стал ураганом
Тропический шторм "Катя" в Мексиканской заливе усилился до урагана. Его минимальная скорость ветра достигла 120 километров в час. В настоящее время ураган движется на юго-восток со скоростью четыре километра в час.
Тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до урагана. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.
Минимальная скорость ветра в районе стихии достигла 120 километров в час. В настоящее время ураган движется на юго-восток со скоростью четыре километра в час.
Кроме "Кати" в Мексиканском заливе, в Атлантическом океане уже бушуют ураган пятой категории "Ирма" и ураган первой категории "Хосе".
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