Бывший водитель Улюкаева рассказал суду о дне задержания экс-министра

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Свидетель Илья Макаров, бывший водитель Алексея Улюкаева, экс-главы МЭР, которого обвиняют в вымогательстве взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина, дал показания в суде. Он рассказал о дне задержания министра: поездке в офис "Роснефти", задержании сотрудниками ФСБ и допросе в СК. Прокурор Павел Филипчук усмотрел в показаниях Макарова противоречия.

В четверг в Замоскворецком суде продолжился допрос свидетелей по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В четверг после Евгения Столярова, начальника управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества, перед судом выступил бывший водитель Улюкаева Илья Макаров. Онлайн-трансляцию из зала суда вела Газета.Ru.

Макарова попросили вспомнить события 14 ноября 2016 года – день, когда был задержан экс-министр. "Мне позвонила секретарь Улюкаева по служебному телефону и сказала, что, возможно, поедем с Улюкаевым в офис "Роснефти". Я не помню точное время, это было в 16:00 или в 17:00", - начал свидетель.

"Министр спустился, мы поехали. Быстро добрались. Человек на входе махнул рукой, и мы заехали на территорию, там мне показали специальный бокс. Мы вышли из машины. Я отдышаться хотел. Нас встречал [глава "Роснефти" Игорь] Сечин. Он сказал, что мне лучше подождать в машине. Я сел туда и не видел, что делает Улюкаев", - рассказал Макаров.

Улюкаев и Сечин, по словам свидетеля, проговорили 10-15 минут. "Дальше я услышал, что открывается багажник моей машины. Я вышел посмотреть, что там происходит. Увидел, что Улюкаев кладет туда портфель. Я подхватил его, поставил глубже в багажник. После этого я закрыл багажник", - сообщил суду Макаров.

"Кожаный коричневый портфель, шириной около метра, высота сантиметров сорок, не больше, не помню точно. Приблизительно он весил 14-15 килограмм, но не уверен", - вспомнил Макаров. На уточняющий вопрос судьи о том, тяжелый ли был чемодан, Макаров ответил утвердительно. "Увесистый, я ставил его двумя руками", - ответил свидетель.

Он не смог вспомнить, присутствовал ли при этом Сечин. "Кто-то рядом стоял, но к это был, я не помню. Все очень быстро произошло", - сказал Макаров. По словам свидетеля, Улюкаев и его спутник ушли, а через несколько минут пришли с корзинкой.

"Затем мы выехали из бокса, выехали из территории. Охранник сказал: "Ворота сломались, подождите". Нас блокировали, как я теперь понимаю, это были сотрудники ФСБ. Они представились сотрудниками ФСБ. Начались следственные действия, нас снимали на видео. Они спрашивали про портфель, не помню, что именно. У Улюкаева спрашивали, трогал ли он портфель. По-моему, он сказал "нет". Это все был неприятный момент, я испытывал нервное напряжение", - продолжил Макаров.

После этого он повез Улюкаева на служебной машине МЭР в Следственный комитет. "Кроме нас, там был еще человек по гражданке. Приехали в СК мы уже поздно ночью. Меня там допросили как свидетеля. Ушел я оттуда только во второй половине следующего дня", - рассказал он.

Адвокат спросил, открывался ли портфель при Макарове. Водитель ответил утвердительно. "Это было, когда нас завели на второй этаж. Портфель, по-моему, был закрыт на ключ. Сотрудник ФСБ попросил Улюкаева выложить все из карманов. Он выложил, там был, в том числе, и ключ с брелоком. Им и открыли чемодан", - сказал водитель. Пересчет обнаруженных купюр, по словам свидетеля, продолжался семь часов.

Макаров сказал, что "не помнит", чтобы возил Улюкаева на другие встречи с Сечиным в период с октября по ноябрь 2016 года. "В офисе "Роснефти" мы тогда были в первый раз", - указал свидетель.

Прокурор Павел Филипчук усмотрел противоречия в показаниях: "Он не помнит точно время, участников, события. Прошу огласить показания, данные на следствия". Судья удовлетворила его просьбу.

Филипчук зачитал показания. Из них стало понятно, что ранее свидетель точно помнил, что в момент размещения портфеля в багажнике рядом с Улюкаевым был именно Сечин. "Да, припоминаю, я это говорил", - подтвердил Макаров.

На этом заседание завершилось. Следующее назначено на 11 сентября.

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