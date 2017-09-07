Порошенко заявил, что Украина рискует потерять государственность
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Петр Порошенко заявил, что без дальнейших реформ Украина может утратить государственность. Однако президент отметил, что не допустит этого сценария. В частности, по словам Порошенко, Украине необходимо "второе дыхание в борьбе с коррупцией".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без дальнейших реформ страна может потерять государственность. Об этом он рассказал в ходе ежегодного послания к парламенту.
"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", - приводит слова Порошенко РИА Новости.
По его словам, Украине необходимо "второе дыхание в борьбе с коррупцией". Порошенко также отметил, что в ближайшее время властям нужно активно поработать над реформами, так как в 2019 году в стране пройдут президентские и парламентские выборы.
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