Порошенко заявил, что Украина рискует потерять государственность

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Петр Порошенко заявил, что без дальнейших реформ Украина может утратить государственность. Однако президент отметил, что не допустит этого сценария. В частности, по словам Порошенко, Украине необходимо "второе дыхание в борьбе с коррупцией".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без дальнейших реформ страна может потерять государственность. Об этом он рассказал в ходе ежегодного послания к парламенту.

"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", - приводит слова Порошенко РИА Новости.

По его словам, Украине необходимо "второе дыхание в борьбе с коррупцией". Порошенко также отметил, что в ближайшее время властям нужно активно поработать над реформами, так как в 2019 году в стране пройдут президентские и парламентские выборы.

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