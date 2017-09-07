"Ивантеевский стрелок" раскаялся в содеянном

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Защита подростка, который совершил нападение на школу в Ивантеевке, будет просить о домашнем аресте для него. По словам адвоката, школьник раскаялся в содеянном и просит прощения.

Школьник, который устроил стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, раскаялся в содеянном и попросил прощения. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил его адвокат Виктор Запрудский.

По его словам, защита будет просить о домашнем аресте для подростка.

5 сентября во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Накануне сообщалось, что директор школы знала о планах подростка. Сама Наталья Решетникова опровергают эти утверждения. По ее словам, сигналов о готовящемся нападении она не получала, а отношения нападавшего с одноклассниками были нормальными. Слова директора приводит "Интерфакс".

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