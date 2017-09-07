Москвичи смогут увидеть полярное сияние из-за вспышки на Солнце

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Полярное сияние может появиться в Московском регионе из-за самой сильной вспышки на Солнце за 12 лет. Астрономы сообщили, что через пару дней до Земли дойдут облака плазмы, выброшенные Солнцем, и начнется магнитная буря, которая вызовет перебои в радиосвязи.

Вспышка на Солнце может спровоцировать появление полярного сияния в Московском регионе, а также вызвать перебои в радиосвязи, передает ТАСС.

6 сентября на Солнце произошла самая крупная за последние 12 лет вспышка. Ее последствия будут растянуты во времени. Излучение от Солнца доходит до Земли за восемь минут, поэтому уровень рентгеновского излучения на орбите Земли повышен уже сейчас. Люди защищены от него атмосферой планеты, которая поглощает тяжелые частицы.

Частично они будут "высыпаться" в районе полюсов — это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы", - рассказал главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.

Астроном отметил, что через несколько дней до Земли дойдут облака плазмы, после чего начнется магнитная буря, которая способна нарушить радиосвязь.