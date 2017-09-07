Директор ивантеевской школы о нападении: предпосылок не было

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И.о. директора ивантеевской школы №1 Наталья Решетова отрицает, что дети предупреждали ее и педагогов о возможном нападении девятиклассника, который 5 сентября устроил стрельбу. По ее словам, предпосылок не было - он успешно окончил прошлый учебный год. Кроме того, страницу подростка в соцсети не отслеживали, так как школьник был зарегистрирован под псевдонимом, указала она.

Ученики школы в Ивантеевке, где девятиклассник открыл стрельбу и напал на учительницу, не сообщали о возможном нападении, заявила исполняющая обязанности директора ивантеевской школы №1 Наталья Решетова.

На совещании в Ивантеевке уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова спросила, действительно ли ей поступал сигнал от школьников, передает РИА Новости. "Нет, сообщения о том, что готовится нечто страшное, у меня не было, и таких обращений со стороны детей к учителям тоже не было. Дети к нам с этим вопросом не подходили", - ответила Решетова.

Классные руководители отслеживают страницы подростков в социальной сети "ВКонтакте", сообщила она. "Но проблема была в том, что подросток был зарегистрирован не под своим именем", - пояснила Решетова, добавив, что "у него в друзьях там восемь человек, и попасть к нему в друзья было нереально".

Решетова также рассказала, что мальчик, напавший на педагога, начал хуже учиться с восьмого класса, после чего было принято решение о консультации психолога. Она сказала, что с подростком занималась старшекурсница психолого-педагогического университета. Согласно итоговой характеристике, у ребенка "улучшилось настроение, он стал более общительным и лучше шел на контакт".

И.о. директора утверждает, что предпосылок к случившемуся не было. "Я могу сказать, что он успешно окончил учебный год, был переведен в девятый класс. На 1 сентября он пришел в белой рубашке, в парадном виде, улыбающийся. Есть фотографии с линейки", - подчеркнула Решетова.

Ранее Мишонова рассказала, что ученики школы, где произошла стрельба, были в курсе планов подростка. По ее словам, школьник "сделал все, чтобы его заметили". Она отметила, что ученик рассказал о своих планах "практически всем", в том числе одноклассникам, которые, по их словам, обратились к директору, "и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью".

Cуд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте подростка. С такой просьбой к суду ранее обратился следователь, другие участника процесса его поддержали. Суд уже получил материалы на арест подростка. Школьника просят заключить под стражу до 5 ноября.

В отношении "ивантеевского стрелка" изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности. Прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

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