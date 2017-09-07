Второй российский лоукостер начал продажу билетов

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В России заработала вторая авиакомпания-лоукостер "Азимут". Пока работают два направления: Москва - Ростов-на-Дону, и Москва-Омск. Первый рейс запланирован на 21 сентября. Стоимость маршрута в одну сторону – 888 рублей, билеты невозвратные.

Новая российская авиакомпания-лоукостер "Азимут" запустила продажу билетов, первый рейс запланирован на 21 сентября, говорится в сообщении на сайте компании.

Как сообщает перевозчик, самолеты будут летать ежедневно утром и вечером по двум направлениям: Москва - Ростов-на-Дону, и Москва-Омск. Стоимость проезда в одну сторону составляет 888 рублей.

Билеты невозвратные, без возможности бесплатного провоза багажа. Однако, на борт можно взять до 10 килограмм ручной клади.

Бюджетная авиакомпания "Азимут" была основана в феврале 2017 года, ее главный офис находится в Ростове-на-Дону. Ожидается, что лоукостер станет базовым перевозчиком нового ростовского аэропорта "Платов". Пока в распоряжении парка лоукостера — три российских самолета Sukhoi Superjet 100.

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