Пхеньян пригрозил мощными контрмерами на ядерный шантаж США

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Пхеньян будет отвечать на попытки введения санкций и давления со стороны США мощными контрмерами. Об этом заявил министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже.

Реакцию международного сообщества на недавнее испытание КНДР водородной бомбы прокомментировали в МИД Северной Кореи. Пхеньян снова пригрозил жёстко ответить на давление со стороны США, передает "ТВ Центр".

"Вашингтон является наглым разбойником, пренебрегающим волей международного сообщества по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове, и преследует только гнусную цель - войну. Для того чтобы искоренить продолжающиеся в течение десятилетия враждебные происки и ядерный шантаж со стороны США, мы выбрали путь ядерного вооружения. Мы будем отвечать на варварские происки оказания санкций и давления мощными контрмерами нашего образца, и США будут полностью отвечать за все катастрофические последствия", - заявил министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже.

В самом Пхеньяне по случаю испытания водородной бомбы прошёл масштабный митинг. В торжественных мероприятиях участие приняли как военные, так и обычные жители страны. Перед ликующими гражданами выступили представители власти. Завершилось всё праздничным салютом.