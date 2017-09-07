Собянин: Москва является лидером в России по качеству образования
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В Москве открылся "Город образования". На международный форум приехали специалисты не только из многих регионов страны, но и со всего мира. Столице есть чем гордиться: Москва - лидер России по качеству образования. Об этом на открытии сообщил Сергей Собянин.
75 павильон ВДНХ на три дня превратился в выставку достижений столичного образования. Об этом сообщает "ТВ Центр". Современные технологии, электронные ресурсы, компьютерная техника и учебное оборудование. Можно потрогать, посмотреть в действии и позавидовать московским школьникам.
"Я благодарен нашим коллегам из ОЭСР, агентству PISA, которое провело специальное международное исследование качества образования в Москве. В соответствии с этим исследованием, качество читательской и математической грамотности в Москве находится на шестом месте в мире среди всех лучших образовательных систем. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся. Я поздравляю с этим успехом", - сказал мэр.
150 российских и зарубежных компаний представили самые последние разработки в сфере образования. Комплект "Лунная Одиссея", который заинтересовал мэра Москвы, - российское робототехническое и практическое пособие по покорению ближнего космоса. По задумке авторов, "Одиссея" - отличный мотиватор для выбора школьниками инженерных специальностей.
Задача столичного образования, по словам Сергея Собянина, - в том, чтобы московское образование не было оторвано от жизни и практики. Для этого город дает сейчас учащимся все возможности. В этом особенно помогают высшие учебные заведения, на базе которых в школах создаются различные профильные классы.
Форум собрал огромное количество экспертов в сфере образования. В Москву приехали самые крупные инновационные центры со всего мира. Своим опытом они поделятся с российскими коллегами на мастер-классах и конференциях, которые идут в 75 павильоне практически нон-стоп.
В День города, 9 сентября, на площадке образовательного форума запланирована самая масштабная программа. Это WorldSkills-шоу, робототехнический фестиваль и шахматный турнир. Вход для посетителей бесплатный.
Екатерина Гоголева, Дмитрий Иванов, Евгений Рыбин, Александр Козликин. "ТВ Центр".
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