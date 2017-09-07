Стали известны самые экологически чистые регионы России

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Самым экологически чистым регионом России стала Тамбовская область. На втором месте расположилась Республика Алтай, а на третьем - Алтайский край. Также в десятку рейтинга экологически чистых субъектов страны попали Санкт-Петербург и Москва.

Общественная организация "Зеленый патруль" составила рейтинг самых экологически чистых регионов в России по итогам этого лета. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом месте списка оказалась Тамбовская область, вторую строчку заняла Республика Алтай, а на третьей позиции – Алтайский край. При этом самыми грязными регионами стали Свердловская и Челябинская области.

Также в десятку рейтинга экологически чистых субъектов страны попали города Санкт-Петербург и Москва. Они заняли четвертое и седьмое места соответственно.

При составлении списка учитывались состояние воздуха, воды, сбросы и выбросы в регионе, ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

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