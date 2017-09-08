ВКС России уничтожили "министра войны" "Исламского государства"

Теги: минобороны терроризм Армия иг вкс

ВКС России уничтожили бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана, военного министра ИГ Гулмурода Халимова. В результате удара российской авиации также был ликвидирован эмир "Исламского государства" по финансовым вопросам Абу Мухаммад Аш-Шимали.

В результате авиаудара российских ВКС в районе Дейр-эз-Зора уничтожен бывший командир таджикского ОМОНа, преемник лидера запрещенного в России "Исламского государства" Гулмурод Халимов. Об этом TVC.ru сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Сведения о проведении встречи руководителей "Исламского государства" на одном из замаскированных командных пунктов группировки в районе Дейр-эз-Зора были получены российскими военными по нескольким каналам. Эмиссары и влиятельные командиры ИГ планировали обсудить сложившуюся обстановку и предпринять срочные меры в связи с наступлением сирийских правительственных войск.

Самолеты Су-34 и Су-35 ВКС России нанесли точечные удары по подземному командному пункту боевиков бетонобойными бомбами. В результате атаки российской авиации был уничтожен командный пункт, узел связи и около 40 боевиков.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков - четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ. Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - заявили в Минобороны.

Экс-командир отряда специального назначения МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов покинул страну в апреле 2015 года и вступил в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом он рассказал, выложив видеообращение в интернет. В нем он обвинил таджикские власти в преследовании мусульман и заявил о готовности "умереть за ИГ". В сентябре его назначили на должность военачальника ИГ. В ноябре 2016 года Халимова объявили в международный розыск.

В Таджикистане Халимов в составе ОМОНа участвовал в подавлении антиправительственных выступлений в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012 году. В США он попал по программе Госдепартамента как один из лучших сотрудников таджикского МВД. В своем видеообращении Халимов заявлял, что был в Соединенных Штатах трижды. Американцев он называл "свиньями", которые учат бойцов убивать мусульман. При этом его брат Назир Халимов рассказывал, что из США Гулмурод вернулся "воодушевленным".

Соединенные Штаты назначили награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова. Помимо угроз США, боевики заявляли о планах совершения терактов на Кавказе, Урале, в Крыму, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

После ликвидации в Сирии Абу Умара Аш-Шишани Халимов занял пост военного министра ИГ. В сентябре стало известно, что его также назначили халифом (преемником) лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Гражданин Саудовской Аравии Абу Мухаммад аш-Шимали ранее состоял в "Аль-Каиде". В ряды "Исламского государства" он вступил в 2005 году. В группировке он руководил логистикой и переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. Аш-Шимали организовал пути доставки боевиков ИГ через территорию Турции, европейских стран, стран Северной Африки, Персидского залива и Австралии. Ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.