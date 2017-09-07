Что посмотреть и почитать на книжной ярмарке на ВДНХ

Теги: Культура выставка москва

На ВДНХ открылась Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она юбилейная, тридцатая по счёту. Сотни издательств из десятков стран мира представляют свою продукцию - книги разных жанров и направлений. Впервые для посетителей организовали большой читальный зал, где можно познакомится с новинками, прежде чем покупать их.

У стендов из Белоруссии - настоящий аншлаг. Где еще увидишь печатные станки XVI века. На подобных работали Франциск Скорина и Иван Федоров. Воссоздавали их по старинным гравюрам. А убедиться, что процесс был физически очень непростой, может любой, передает "ТВ Центр".

Впрочем, главные герои здесь — книги, отпечатанные по современным технологиям. Самые громкие премьеры издательства традиционно придерживают до осени, как роман "Июнь" Дмитрия Быкова. Герои его живут накануне Великой Отечественной войны.

"Это роман, который сделает вас немного другим, вот это я могу вам обещать. Вы войдете в него одним человеком, а выйдете другим. Хорошо или плохо это - я не знаю, но это интересно", - говорит сам автор.

Для писателя подобные книжные форумы еще и возможность увидеть глаза в глаза своего читателя.

"Интересно бывает посмотреть друг на друга. Вот когда-то в первый раз я увидела своего читателя - я ехала в метро и увидела, что "Стрекозу увеличенную до размеров собаки" читает некий человек и вы знаете - это был такой шок, как будто я увидела марсианина и подумала - вот он, мой читатель", - рассказывает писатель Ольга Славникова.

А что, казалось бы, объединяет легендарного космонавта Алексея Леонова, олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину и музыканта Рому Зверя? Оказывается - нелегкий писательский труд. За перо берутся по разным причинам.

"Очень много было легенд, небылиц и слухов, которые люди перепечатывали из издания в издание. Это напрягало, ну и поэтому было принято такое решение написать книгу", - говорит Рома Зверь.

Выставка-ярмарка уже юбилейная, тридцатая. И опять замахивается на рекорды — издатели из 39 стран мира, 700 мероприятий.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Станислав Соколов. "ТВ Центр".