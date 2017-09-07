Реставрацию памятника Пушкину в Москве завершили ко Дню города

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Горожане снова могут назначать встречи у памятника поэту Александру Пушкину на Тверской улице. Монумент привели в порядок ко Дню города. Восстанавливали его почти год и работали на высоте - в прямом и переносном смысле слова. Строительные леса уже сняли.

Реставрация памятника поэту Александру Пушкину на Тверской улице завершилась, передает "ТВ Центр". Все леса убрали. Монумент теперь не просто чист как слеза, но и выглядит, как в день открытия.

На историческое место его переносить не стали. Но на Пушкинской площади постарались всё вернуть на свои места. Укрепили основание памятника и ступени, убрали клумбы с цветами, фонари покрасили в черный цвет, восстановили бронзовые гирлянды. Их так часто крадут, начиная с 1917 года, что в очередной раз пришлось отливать новые.

"Очень тяжело было подогнать голову там. Как раз те места были продраны до металла", - посетовал реставратор Павел Котельников.

Что касается самого памятника, то его автор Александр Опекушин, наверняка, остался бы доволен результатом. Один только подготовительный период длился целый год. Реставрацию проводили первоклассные специалисты, работали на большой высоте, двигались сантиметр за сантиметром.

"Эта реставрация была первой фундаментальной реставрацией за последние 70 лет. Реставраторы занимались и фундаментом, и постаментом, и самой скульптурой. Одной из самых сложных задач, которые реставраторы решили, это сохранение патины объекта - того самого зеленого цвета, к которому привыкли москвичи", - рассказал о ходе работ руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы об этом не говорят. Видимо, из скромности. Во время работы они рисковали здоровьем. Дело в том, что монумент покрыли благородной патиной. Той самой, что дает знакомый всем зеленоватый оттенок. А это сложный химический состав. Так что мастерам пришлось работать в защитных костюмах и специальных масках. Зато теперь они могут с гордостью сказать: "Пушкин - это наше всё". А обновленный монумент - прекрасный подарок к юбилею Москвы.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.

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