Абэ: мы с Путиным должны подписать мирный договор

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Во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. По их итогам были подписаны более 50 документов. Еще одной темой стал мирный договор между Россией и Японией. По словам японского премьера, он и Путин пришли "к новой решимости", что документ должен быть подписан именно их руками.

Развитие Дальнего Востока и привлечение в регион новых инвесторов. Эта тема и не только — в центре внимания Восточного экономического форума в столице Приморья. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ завершили пресс-конференцию по итогам переговоров. Уже подписана конвенция об устранении двойного налогооблажения, а также ещё около 50 других важных документов.

Владимир Путин заявил, что обсудил с Синдзо Абэ мирный договор и совместную деятельность на Курилах. Помимо развития двусторонних отношений затронули и проблемы на мировой арене, прежде всего, ситуацию вокруг Корейского полуострова. Как подчеркнул японский премьер-министр, Москва и Токио будут тесно сотрудничать по разрешению этой проблемы.