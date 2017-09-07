Во дворе жилого дома в Москве обнаружили гранату времен ВОВ
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В Янтарном проезде на северо-востоке Москвы обнаружили противотанковую гранату РПГ-40, предположительно, времен Великой Отечественной войны. На место ЧП выехали кинологи и саперы.
Возле жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружили противотанковую гранату РПГ-40, предположительно, времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Опасная находка была обнаружена в Янтарном проезде недалеко от жилого дома №9. Гранату затронула коррозия.
На место происшествия выехали саперы и кинологи. Эвакуация жителей дома не проводилась.
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