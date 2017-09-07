Мальчика-инвалида не пустили в парк аттракционов в Петербурге

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В Петербурге семилетнего мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов после просьбы родителей других детей. В ближайшее время уполномоченный по правам ребенка в городе обратится в петербургскую прокуратуру, а также в Роспотребнадзор из-за этого случая.

В Санкт-Петербурге семилетнего мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов из-за просьбы родителей остальных детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в городе Светланы Агапитовой.

"После вынужденного отдыха обратно на аттракцион мальчик попасть так и не смог. По словам администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок", - говорится в сообщении.

Администрация парка компенсировала стоимость билетов, однако мать мальчика охарактеризовала ситуацию как "откровенную дискриминацию". В ближайшее время Агапитова обратится в прокуратуру города, а также в Роспотребнадзор в связи с этим инцидентом.

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