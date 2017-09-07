"Ивантеевского стрелка" арестовали на 2 месяца

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Басманный суд отправил под арест до пятого ноября школьника, который устроил стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки. Сам подросток признал свою вину.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца школьника, который совершил нападение в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сам он признал свою вину.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Арестовать школьника просил Следственный комитет. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Сам 9-классник вел себя спокойно и на вопросы суда отвечал чётко. В содеянном он раскаивается и просит прощения у пострадавших.

Родители подростка заявили, что готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.