В России введут новую норму теста на алкоголь
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых нормах для определения состояния алкогольного опьянения водителей. Документ устанавливает норму, при которой водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 грамма алкоголя.
Новую норму для определения состояния опьянения водителя транспортного средства может появиться в России. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, пишет "Русская планета".
Согласно нововведению устанавливается норма, при которой водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 грамма алкоголя.
Сейчас состояние опьянения определяется по выдоху. Алкометр должен показать 0,16 милиграмм алкоголя на литр воздуха.
В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект и сделает первые выводы.