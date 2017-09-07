В России введут новую норму теста на алкоголь

Теги: Общество правительство госдума алкоголь

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых нормах для определения состояния алкогольного опьянения водителей. Документ устанавливает норму, при которой водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 грамма алкоголя.