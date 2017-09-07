15:26, 07 сентября 2017

В России введут новую норму теста на алкоголь

Теги:  Общество  правительство  госдума  алкоголь

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых нормах для определения состояния алкогольного опьянения водителей. Документ устанавливает норму, при которой водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 грамма алкоголя.

Новую норму для определения состояния опьянения водителя транспортного средства может появиться в России. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, пишет "Русская планета".

Согласно нововведению устанавливается норма, при которой водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 грамма алкоголя.

Сейчас состояние опьянения определяется по выдоху. Алкометр должен показать 0,16 милиграмм алкоголя на литр воздуха.

В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект и сделает первые выводы.

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