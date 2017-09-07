Набиуллина назвала частным случаем ситуацию с банком "Открытие"

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Решение о санации банка "Открытие" - это частный случай. Проблемы финансовой корпорации связаны с бизнес-стратегией, а не общей ситуацией в банковской сфере. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В интервью Bloomberg она указала, что "Открытие" будет находиться во владении ЦБ временно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком "Открытие" частным случаем. В интервью Bloomberg она сообщила, что предварительная оценка "дыры" в финансовой корпорации составляет 250-400 миллиардов рублей, однако она может быть скорректирована.

Банк "Открытие", утверждает Набиуллина, агрессивно рос, покупал активы, и "где-то переоценил свои возможности". Вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка, добавила она.

"Наша задача - капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок", - сказала она, указав, что банк находится во владении ЦБ временно. Набиуллина также подчеркнула, что в целом ситуация в банковской сфере стабильная, а проблемы "Открытия" связаны с бизнес-стратегией банка".

О санации банка ЦБ объявил 29 августа. Необходимость в оздоровлении представители регулятора объяснили неудачной бизнес-стратегией руководства банка, сделкой по покупке "Россгосстраха", а также проблемами с санацией банка "Траст".

Санацию регулятор впервые проводит по новой схеме - через полностью подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора. 75% акций "Открытия" перейдут во владение ЦБ.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее оценил возможные убытки группы от проблем у банка "Открытие" в десять миллиардов рублей. Группе ВТБ принадлежат 9,99% акций ФК. Выходить из капитала банка пока там не планируют.

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