Опрос: работой Путина довольны 84% россиян

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По данным опроса ВЦИОМ, работой президента России Владимира Путина довольны 84% россиян, 53% опрошенных одобряют деятельность главы правительства Дмитрия Медведева. Стабильно высокое доверие россиян вызывает деятельность министра обороны Сергея Шойгу.

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 84% россиян. Об этом сообщил портал "МИР24" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, деятельность президента одобряют 84,4% россиян, работой премьер-министра Дмитрия Медведева довольны 53,3%, работой правительства в целом – 57,4% опрошенных.

Стабильно высоким остается показатель Путина в рейтинге доверия – он находится на первом месте. Вторую строчку занимает министр обороны Сергей Шойгу, третью – глава правительства. Первое место в рейтинге недоверия стабильно занимает Владимир Жириновский. Лидеру ЛДПР решение важных государственных вопросов не доверили бы 26,6% россиян.