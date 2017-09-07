Взрыв прогремел на полигоне в Ленинградской области

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На полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка рядом с укрытием с военнослужащими взорвался снаряд. В результате инцидента один человек погиб и еще пятеро пострадали. В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия.

В результате взрыва на полигоне в Ленинградской области погиб один военнослужащий и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"7 сентября около 12:30 на полигоне ЗВО в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.



Сразу после инцидента пятерых пострадавших доставили в медучреждения. Им оказывают медицинскую помощь. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия ЗВО.

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