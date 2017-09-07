Поклонская оскорбилась комментарием Жириновского о своей личной жизни

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Наталья Поклонская прокомментировала заявление Владимира Жириновского о том, что у нее "сексуальная неудовлетворенность". Политик оскорбилась скабрезным заявлением лидера ЛДПР и напомнила, что во времена Николая II за такие слова его вызвали бы на дуэль.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который намекнул на ее "сексуальную неудовлетворенность". Об этом депутат написала в своем Facebook.

"Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о "сексуальной неудовлетворенности". У кого что болит? <…> Касательно скабрезного комментария в мой адрес, скажу - что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы Вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от Вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение", - написала Поклонская.

Депутат заметила, что Жириновский начал сентябрь с распределения слабых политиков. К примеру, он предложил сменить главу МИД Сергея Лаврова, а Николая II назвал "слабым и трусливым подкаблучником".

"Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации", - отметила на этот счет Поклонская.

Накануне Жириновский в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос "что происходит с Поклонской", заявил, что ее реакция на фильм Алексея Учителя "Матильда" обусловлена сексуальной неудовлетворенностью.

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