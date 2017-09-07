Премьер Испании подаст в суд на власти Каталонии за референдум

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Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что в Конституционный суд будет направлен иск против "сепаратистских решений каталонских властей". Так он отреагировал на решение парламента Каталонии провести референдум о независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум о независимости Каталонии не может быть проведен из-за "его неконституционности". Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Конституционный суд будет направлен иск "против сепаратистских решений каталонских властей".

Накануне, 6 сентября, парламент Каталонии одобрил закон о референдуме. Документ поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Всего закон поддержали 72 из 135 членов парламента.

Документ должен регулировать правовую базу для организации референдума, который запланирован на 1 октября.