Премьер Испании подаст в суд на власти Каталонии за референдум
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Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что в Конституционный суд будет направлен иск против "сепаратистских решений каталонских властей". Так он отреагировал на решение парламента Каталонии провести референдум о независимости.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум о независимости Каталонии не может быть проведен из-за "его неконституционности". Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Конституционный суд будет направлен иск "против сепаратистских решений каталонских властей".
Накануне, 6 сентября, парламент Каталонии одобрил закон о референдуме. Документ поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Всего закон поддержали 72 из 135 членов парламента.
Документ должен регулировать правовую базу для организации референдума, который запланирован на 1 октября.