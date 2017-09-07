МЧС предупредило о грозе и сильном ветре вечером 7 сентября

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Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 7 сентября. В МЧС России по столице отметили, что скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

В Московском регионе ожидаются гроза, дождь и сильный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. Такая погода будет вечером 7 сентября, отметили в МЧС России по столице.

В ведомстве подчеркнули, что во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Кроме того, могут произойти повреждение линий электропередачи и повал деревьев.

Кроме того, в МЧС рекомендовали этим вечером обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении.