Около 3,5 тысячи человек эвакуировали из "Москва-Сити"

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Подозрительный предмет обнаружен на первом этаже одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". В результате из здания эвакуировали около 3,5 тысячи человек. Предмет осматривают кинологи.

Около 3,5 тысячи человек эвакуировано из одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Это произошло после обнаружения там подозрительного предмета, передает "Интерфакс".

Бесхозный предмет обнаружен на первом этаже здания. Его сейчас осматривают кинологи.

По данным Агентства "Москва", людей выводят из обеих башен в МФК "Город Столиц" ("Москва" и "Санкт-Петербург"). Это произошло после того, как внутри сработала пожарная тревога.

Между тем, ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает, что предмет, вызвавший переполох, похож на чемодан. Его нашли в кафе в башне "Город столиц".