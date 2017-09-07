Источник сообщил об эвакуации американцами 20 командиров ИГ из Дейр-эз-Зора
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Источник сообщил, что авиация США в августе провела эвакуацию 20 полевых командиров запрещенного в России "Исламского государства" из района Дейр-эз-Зора. По его словам, лидеров боевиков отправили на север Сирии для "использования их опыта на других направлениях".
Авиация США эвакуировала из района Дейр-эз-Зора 20 полевых командиров "Исламского государства". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
"В течение последних недель августа на фоне успешных действий сирийских правительственных войск в восточной части Сирии ряд подконтрольных американским спецслужбам полевых командиров были срочно эвакуированы из района Дейр-эз-Зора в безопасные районы для дальнейшего использования их опыта на других направлениях", - рассказал он.
По данным источника, 26 августа из района близ населенного пункта Трейф северо-западнее Дейр-эз-Зора вертолет ВВС США ночью вывез двоих полевых командиров ИГ "европейского происхождения" с членами их семей. Еще 20 командиров и приближенных им боевиков эвакуировали вертолетами 28 августа из района Альбу-Лейль. Их перевезли на север Сирии.
"Необходимо отметить, что лишившиеся благодаря американцам своих командиров, боевики в большинстве случаев прекращают организованные действия, и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке. Все это, в конечном счете, еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке Сирии", - пояснил источник.
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