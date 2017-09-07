Хейли отказалась от предложения Трампа стать госсекретарем США

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Постпред США при ООН Никки Хейли, которую СМИ называют основным претендентом на замену главе Госдепа Рекусу Тиллерсону, уже получала предложение от президента Соединенных Штатов занять эту должность. Тем не менее, как призналась сама Хейли, ей пришлось ответить отказом.

Президент США Дональд Трамп предлагал нынешнему постпреду Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли должность госсекретаря. Об этом она рассказала в интервью CNN.

По ее словам, предложение поступило, когда она впервые встретилась с главой Белого дома после его вступления в должность.

"Я очень хорошо знаю, когда дела идут правильно, а когда нет. Поэтому, я сказала, что он может найти кого-то получше", - рассказала Хейли.

По ее словам, должность постпреда США при ООН для нее предпочтительнее. Там она может высказывать своё мнение и принимать решения.

Накануне, 6 сентября, в СМИ появилась информация, согласно которой действующий глава Госдепа США Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост. В самом ведомстве отказались комментировать эти сообщения, передает ТАСС.

Между тем, журнал Foreign Policy сообщил, что возглавить ведомство может именно Никки Хейли. Об этом изданию якобы рассказал ряд источников в вашингтонской администрации.