Песков заявил об отсутствии временных ограничений по мирному договору с Японией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что он хотел бы собственноручно подписать мирный договор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, по данному вопросу нет каких-либо ограничений по времени.

По подписанию мирного договора с Японией нет каких-либо временных рамок. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Здесь не может быть временных рамок. Это очень сложный и очень чувствительный вопрос. Каких-то временных сроков здесь нет, но общая ориентированность на этот результат, безусловно, есть", - пояснил Песков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке заявил, что он и Путин пришли "к новой решимости" по мирному договору между странами. По его словам, документ должен быть подписан именно их руками.