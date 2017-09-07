Россия доставит гумпомощь в освобожденные районы Дейр-эз-Зора
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
В освобожденные районы города Дейр-эз-Зора в Сирии будет направлен гумконвой с помощью местным жителям. Они получат продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости.
Российские военнослужащие направят гуманитарный конвой в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
Жителям будут доставлены продовольствие, бутилированная питьевая вода, медикаменты, мобильные генераторы, а также предметы первой необходимости.
Кроме того, продолжается работа Комитетов национального примирения зон деэскалации по возвращению беженцев к месту постоянного проживания, а также по восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры.
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