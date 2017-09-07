Мосгоризбирком дополнительно оповестит москвичей о выборах при помощи смс

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Во время заседания Московской городской избирательной комиссии ее председатель Валентин Горбунов рассказал о позиции Мосгоризбиркома по вопросу информирования жителей столицы о муниципальных выборах. В частности, будет организована рассылка СМС-оповещений. Также на сайтах окружных и районных газет размещены баннеры с информацией о дне выборов.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов 7 сентября во время заседания озвучил позицию Мосгоризбикома по вопросу информирования жителей столицы о муниципальных выборах. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября.

По его словам, в бюджеты муниципальных образований были заложены средства, за счет которых проводили классический набор мероприятий: вели расклейку плакатов, разносили по почтовым ящикам приглашение на выборы, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с тем, что набора классических мер оказалось недостаточно, Мосгоризбирком решил провести дополнительные мероприятия. Во всех административных округах Москвы, за исключением ТиНАО, и в Троицке по договоренности с мэрией за счет городского бюджета вышли спецвыпуски окружных и городских печатных изданий с информацией о муниципальных выборах, адресами и телефонами участковых избирательных комиссий. Они распространяются тиражом, обеспечивающим доставку во все почтовые ящики жителей столицы, проживающих в районах и городах, где проходят выборы.

Также на сайтах окружных и районных газет размещены баннеры, информирующие о дне выборов со ссылками на сайт Мосгоризбиркома, где по адресу проживания можно узнать адрес участка голосования.

Кроме того, Валентин Горбунов сообщил, что с учетом опыта современных технологий будет организована рассылка СМС-оповещений о предстоящих выборах.

"Чтобы вообще исключить человеческий фактор, Московская городская избирательная комиссия приняла решение применить СМС-оповещение для информирования жителей столицы о дне голосования. Жители Москвы получат СМС с приглашением прийти на выборы и ссылкой на сайт Мосгоризбиркома, где можно получить информацию о месте голосования", - отметил он.