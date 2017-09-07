В рамках ВЭФ Россия заключила сделки на 2,5 триллиона рублей

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Японская делегация во Владивостоке стала самой многочисленной, что отражает чрезвычайный интерес Страны восходящего солнца к России. Всего же в форуме приняли участие делегаты из 60 стран. Были заключены соглашения на сумму 2,5 триллиона рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.

Одна из главных тем выступления Владимира Путина на пленарном заседании – открытость дальневосточного региона и России в целом, отметил "ТВ Центр". Многие участники форума смогли ощутить это на себе, подчеркнул президент. В зале присутствовали лидеры Южной Кореи и Монголии, премьер-министр Японии, делегации более чем 60 стран. С 8 августа наша страна ввела электронные визы для посещения Приморья. А с 1 января будущего года по ним можно будет въехать на Камчатку и Сахалин. И это далеко не единственное решение, которое приняла Россия для привлечения на Дальний Восток предпринимателей, инвестиций и технологий.

"Льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий развития как в АТР, так и в мире в целом. Это доступные природные ресурсы - уголь, нефть, газ, металлы. Низкие энерготарифы. Например, сегодня во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске они ниже, чем, скажем, в Пусане, Сеуле, Осаке, Токио и Пекине", - заявил Путин.

Создание территорий опережающего развития и свободного порта "Владивосток" уже позволило увеличить инвестиции на 20 процентов. А рост региональной экономики превысил общероссийский - более 8%. Но останавливаться на достигнутом Россия не намерена, подчеркнул президент и предложил новые инициативы.

"Любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или свободного порта "Владивосток" до 2025 года будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов. Для крупных инвестиционных проектов – свыше 100 миллиардов рублей – будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. Наконец, для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более миллионов долларов, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства", - рассказал глава государства.

Традиция Восточного экономического форума – свободная дискуссия по самым острым вопросам. Сегодня много говорили о проблеме ядерных испытаний в КНДР. Ведущий встречи, китайский бизнесмен с американским гражданством Рони Чан назвал последние события в Северной Корее информационной бомбой, как и избрание президентом Дональда Трампа. Но вопрос, как американская администрация может повлиять на ситуацию, почему-то задал президенту России.

"Вы гражданин США. Здесь - глава правительства и глава государства, которые являются ближайшими союзниками США в регионе и в целом. А вы этот вопрос мне почему-то адресуете. Но я постараюсь ответить. Все, что сейчас происходит – это, конечно, провокация со стороны КНДР, это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, а они ведь не такие уж и глупые люди, поверьте мне, значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров и добиваются этой реакции. Ну, зачем вы им подыгрываете? Нужно же говорить о том, что мы идем по пути сотрудничества. Готовы обеспечить их безопасность", - заявил Путин.

У международного сотрудничества России сегодня словно два полюса. На одном – Китай с многомиллиардными инвестициями и крупнейшими проектами. За их реализацию президент России наградил вице-премьера КНР Ван Яна орденом Дружбы. На другом полюсе – США с их санкциями. Но, по словам Владимира Путина, сотрудничество выгодно Америке. В частности, она так и не смогла отказаться от использования наших ракетных двигателей. Несмотря на дипломатические скандалы, удается разрешать кризисные вопросы в крупных экономических проектах, таких как "Сахалин-1". На такое же развитие событий президент России рассчитывает и в политике. Ведь у экс-главы "Эксон-Мобил", а ныне госсекретаря Рекса Тиллерсона тоже есть российская награда.

"Мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", - отметил российский президент.

В заключение дискуссии блиц-опрос от ведущего, каким главы государств видят будущее мира, о чем мечтают. Ответ президента Южной Кореи встретили аплодисментами.

"Я хотел бы, чтобы корейская железная дорога через Северную Корею была соединена с Транссибом и поезд, который отправился из Пусана, пришел бы в Европу. А российский газ через газопровод в КНДР мог быть доставлен в нашу страну. Таково мое видение будущего", - сказал Мун Чже Ин.

Это конечно, будущее, но не фантастика. Ведь речь уже идет и о создании единого регионального энергокольца, и о возможном строительстве моста из Японии на Сахалин. О развитии связей между странами и на Дальнем Востоке в целом говорили на двухсторонней встрече Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Этой беседе предшествовал бизнес-диалог российских и японских деловых кругов. Сторонами были подписаны около 60 межправительственных и коммерческих соглашений.

"Наращивается кооперация в сфере мирного атома. Ожидаем, что до конца года будут определены совместные конкретные проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме". Обсудили с господином премьер-министром перспективную идею организации прямого железнодорожного сообщения", - рассказал Путин.

"За прошедший год мы достигли большого прогресса в развитии двухсторонних отношений в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов, который мы с президентом России продвигаем. Например, план развития Владивостока с целью его превращения в ворота Азиатско-Тихоокеанского региона, сотрудничество в области цифровой экономики и медицины", - отметил Абэ.

Обсуждали и подписание мирного договора. Оба лидера подтвердили, что полны решимости сделать это лично. Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ на Петербургский международный экономической форум весной будущего года. Но еще раньше, во время пленарного заседания, премьер-министр предложил Путину и президенту Монголии приехать в Японию для участия в показательной схватке. У одного черный пояс по дзюдо, у другого – по самбо. Сам Абэ решил остаться зрителем – заявил, что боится получить травму. Но с удовольствием подписал послание будущим поколениям, которое будет заложено в фундамент Дворца единоборств. Его строительство стартует на территории Дальневосточного федерального университета.

Ровно сто лет назад во Владивостоке состоялся первый поединок дзюдоистов России и Японии. Главы двух стран, а также президент Монголии посетили финал первого юниорского турнира имени Дзигоро Кано. Владимир Путин наградил победителей и пообещал сделать все, чтобы соревнования стали ежегодными.

Алексей Платонов, Андрей Грис, "ТВ Центр"