В Санкт-Петербурге ударившей ребенка женщине грозит до пяти лет тюрьмы

Теги: санкт-петербург Уголовное дело нападение ребенок

В Петербурге задержана подозреваемая в нападении на ребенка. Инцидент произошел на детской площадке. Женщина, которая выгуливала карликового пинчера, ударила в грудь ногой трехлетнего мальчика. Столь неадекватную реакцию вызвали действия матери. Она всего лишь попыталась при помощи воздушного шарика отогнать собаку от сына и тоже пострадала.

На записи с камер наблюдения отчетливо видно, как женщина ударила ногой ребенка, рассказал "ТВ Центр". Это же подтвердили и комментарии к любительской съемке: "Она ребенка пнула!".

Как выяснилось, удар ногой в грудь трехлетнему малышу нанесла З0-летняя Надежда Федорова. Причем удар был такой силы, что мальчик остался лежать на земле, а его мама не могла даже сразу оказать сыну помощь – Федорова распылила ей в лицо перцовый газ, а затем накинулась на охранника местного магазина, который пытался остановить агрессивную женщину.

"Она воспользовалась моментом, побежала к Марату, пнула его в живот и потом уже меня и охранника облила из баллончика перцового. И тут подбежали какие-то мужчины, я уже не видела ничего, потому что я подошла к ребенку и пыталась его как-то поднять, понять вообще, что с ним. Мужчины пытались ее остановить, но она просто как ненормальная рвалась к нам", - рассказала мать пострадавшего ребенка Барно Худайкулова.

По данным следствия, конфликт начался из-за карликового пинчера Надежды Федоровой. Гулявшая на детской площадке собака подбежала к маленькому ребенку. Так как трехлетнему мальчику из-за серьезной болезни категорически запрещено общение с любыми животными, его мама попыталась отогнать собаку.

"Собака начала нападать на ребенка и, так как у меня в руках был шарик только красного цвета, я начала отбивать собаку от ребенка, чтобы не навредить никаким образом", - пояснила Худайкулова.

Ребёнка отправили в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Конфликт двух женщин произошел во дворе элитной новостройки в историческом центре Петербурга на закрытой охраняемой детской площадке. Соседи говорят, что семье Надежды Федоровой принадлежат в этом доме две квартиры: одна двухуровневая, другая площадью 350 квадратных метров.

Жители этого дома утверждают: агрессивная дама с собачкой и раньше доставляла всем неприятности - хамила соседям, выгуливала питомца в цветниках, а в ответ на вежливые замечания доставала из сумочки всё тот же перцовый баллончик. Последний раз – в марте. Соседи даже вызвали участковых.

"Она открыла двери и не побоялась полицейскому и мне, и моему ребенку двух лет выпустить в лицо полный перцовый баллон. Мы тогда написали заявление, но до этого момента полиции было неинтересно", - рассказала жительница дома Арина Беда.

Надежду Федорову задержали, она дает показания. Следователи говорят: ведет себя как обычно – агрессивно.

"ГСУ возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время решается вопрос о ее аресте", - сообщил старший помощник главы СУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Муж дамы с собачкой утверждает, что это Надежда пострадала от мамы с трехлеткой, а заступившийся за ребёнка охранник так вообще её избил.

Чем может завершиться бытовой конфликт в элитном доме культурной столицы, будет решать следствие. 213-я статья уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до реального лишения в свободы сроком до пяти лет.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западое Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург