В Киеве полиция применила дымовые шашки для разгона акции автомобилистов

Теги: В мире полиция киев акция украина

В центре Киева у здания Верховной Рады произошли столкновения участников митинга автомобилистов с полицией.

У здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения участников акции автомобилистов с полицией. Как сообщил "ТВ Центр", задержан один человек.

Участники акции – несколько сотен человек – потребовали упростить процедуру растаможивания машин с иностранными номерами, а также выступили против принятия законопроекта, запрещающего въезд на Украину автомобилей с иностранной регистрацией.

Силовики пустили в ход дымовые шашки. Из-за митинга движение на улице Грушевского рядом с парламентом было заблокировано.