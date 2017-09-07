Жириновский призвал молодежь занимать активную политическую позицию

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил на митинге-концерте, который состоялся на площади 1905-го года в Москве. Мероприятие было приурочено к возвращению в столицу агитационной автоколонны либерал-демократов после двухнедельного пробега по Новгородской и Рязанской областям.

Жириновский обратился к молодежи и призвал ее занимать активную политическую позицию, отметил "ТВ Центр". По его словам, гражданское безразличие может привести к тому, что радикальные силы попытаются взять ситуацию в свои руки, как это уже было в истории.

"Посмотрите на этот памятник. Повернитесь головой. Вот, смотрите на этот памятник. Это московские рабочие в декабре 1905 года начали борьбу с властью, с нашим государством. Стрелять, убивать – царя, министров, губернаторов, чиновников. И потом пришла диктатура в лице большевиков. И сегодня эта диктатура продолжается на Украине. Вы видите, что там происходит", - заявил Жириновский.