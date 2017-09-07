В НАТО позитивно оценили встречу с главой Генштаба России

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Представитель НАТО рассказал о прошедшей в Баку встрече главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Военного комитета альянса Петра Павела. По его словам, она продемонстрировала обоюдный интерес двух сторон сохранять военные контакты.

Встреча главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Петра Павела продемонстрировала обоюдный интерес Североатлантического альянса и Москвы сохранять военные контакты. Об этом рассказал представитель альянса по итогам переговоров в Баку, передает ТАСС.

"Эта личная встреча продемонстрировала ясный обоюдный интерес сохранять военные линии коммуникации в соответствии с политикой НАТО по транспарентности и продолжающемуся диалогу на политическом уровне с высшим руководством России", - отметил он.

Ранее в столице Азербайджана прошла встреча с участием Валерия Герасимова и Петра Павела. По словам главы российского Генштаба, учения "Запад-2017" носят плановый и оборонительный характер и не имеют направленности против третьих стран. Он добавил, что главная цель учений - обеспечение безопасности Союзного государства.