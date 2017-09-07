Трамп примет верительные грамоты у нового посла России 8 сентября

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Новый посол России в США Анатолий Антонов вручит верительные грамоты президенту США Дональду Трампу 8 сентября. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации. Ранее копии верительных грамот приняли в Госдепе США.

Президент США Дональд Трамп 8 сентября примет верительные грамоты у нового посла России в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее на этой неделе Анатолий Антонов вручил копии верительных грамот в Госдепе США. После этого он сообщил, что будет "ждать приема у президента Трампа для того, чтобы вручить ему свои полномочия на то, чтобы быть послом в Соединенных Штатах Америки".

Новый посол России прибыл в Вашингтон 31 августа. На этой должности он сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в Вашингтоне 22 июля.