Людей из "Москва-Сити" эвакуировали из-за квадрокоптера

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Неизвестный предмет, из-за которого произошла эвакуация башни "Город столиц" комплекса "Москва-Сити", не представляет опасности, отметили в правоохранительных органах. Там подчеркнули, что им оказался квадрокоптер в коробке.

Предметом, вызвавшим переполох в башне "Город столиц" комплекса "Москва-Сити", оказался квадрокоптер в коробке. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в свою очередь, рассказали, что проверка в здании на Пресненской набережной завершена.

Ранее стало известно, что около 3,5 тысячи человек было эвакуировано из одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Это произошло после обнаружения там подозрительного предмета. Он был найден в кафе на первом этаже здания.