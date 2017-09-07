В американском штате Индиана произошел взрыв в почтовом отделении

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В почтовом отделении американского города Ист-Чикаго штата Индиана сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек. Как сообщили в местном отделении ФБР, в настоящее время проверяется, имеет ли отношение инцидент к терроризму.

В почтовом отделении Ист-Чикаго в штате Индиана сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей местного отделения Федерального бюро расследований.

Пострадала женщина, работающая в почтовой службе. Ранения не представляют опасности для ее жизни. Взрывное устройство было заложено в корпус металлической трубы. Как сообщили в ФБР, в настоящее время ведомство "пытается выяснить, имеет ли инцидент какое-либо отношение к терроризму".

ФБР в настоящий момент не намерено давать дополнительную информацию об инциденте. Всех, кто обладает сведениями о взрыве, попросили связаться с представителями бюро.