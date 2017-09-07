Минкультуры отозвало иск к Пирумову

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Иск Минкультуры к экс-замглавы ведомства Григорию Пирумову и другим фигурантам "дела реставраторов" отозван. По словам адвоката Александра Сергеева, Дорогомиловский суд Москвы начнет слушания по существу уголовного дела Пирумова 21 сентября. Оно будет рассмотрено в особом порядке.

Министерство культуры отозвало иск против Григория Пирумова, который ранее был замглавы ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб", - отметил адвокат Александр Сергеев.

Также он подчеркнул, что Дорогомиловский суд Москвы начнет слушания по существу уголовного дела Пирумова 21 сентября. Оно будет рассмотрено в особом порядке. Это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств.

Кроме того, арест Пирумова продлен еще на полгода, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Пирумов и его сообщники нанесли ущерб на сумму более 100 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра и Новодевичьего монастыря.

Первый приговор по "делу реставраторов" был вынесен Дорогомиловским судом 20 июля. Тогда бизнесмена Никиту Колесникова признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде пяти лет условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Это дело также рассматривалось в особом порядке.

Ранее Колесников полностью признал вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение.

Еще один приговор по этому делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева. Ему назначили четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тысяч рублей.