В коалиции опровергли сообщения об эвакуации командиров ИГ из Дейр-эз-Зора
Теги: сирия Сирийский конфликт иг
Информация, согласно которой, коалиция во главе с США эвакуировала более 20 полевых командиров ИГ из Дейр-эз-Зора ложная. Об этом заявили в штабе коалиции. Ранее об эвакуации командиров сообщали СМИ.
Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" не проводило эвакуацию более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
В штабе коалиции эту информацию назвали ложной.
Ранее агентство со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало, что авиация США эвакуировала из района Дейр-эз-Зора более 20 полевых командиров ИГ.
Собеседник РИА Новости отмечал, что за последние недели августа из-за успешных действий сирийских правительственных войск в восточной части Сирии некоторые подконтрольные американским спецслужбам полевые командиры были срочно эвакуированы из района Дейр-эз-Зора в безопасные районы.
В частности, 26 августа из района близ населенного пункта Трейф северо-западнее Дейр-эз-Зора вертолет ВВС США ночью якобы вывез двух полевых командиров ИГ "европейского происхождения" с членами их семей. Еще 20 командиров и приближенных им боевиков эвакуировали вертолетами 28 августа из района Альбу-Лейль. Их перевезли на север Сирии.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
07 сентября 2017
Россия доставит гумпомощь в освобожденные районы Дейр-эз-Зора
-
07 сентября 2017
Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийских войск в Хаме
-
07 сентября 2017
Руслан Пухов об успехах и возможностях российской армии
-
07 сентября 2017
Российские военные обучили более 1 тысячи сирийцев под Дамаском