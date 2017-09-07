В коалиции опровергли сообщения об эвакуации командиров ИГ из Дейр-эз-Зора

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Информация, согласно которой, коалиция во главе с США эвакуировала более 20 полевых командиров ИГ из Дейр-эз-Зора ложная. Об этом заявили в штабе коалиции. Ранее об эвакуации командиров сообщали СМИ.

Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" не проводило эвакуацию более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе коалиции эту информацию назвали ложной.

Ранее агентство со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало, что авиация США эвакуировала из района Дейр-эз-Зора более 20 полевых командиров ИГ.

Собеседник РИА Новости отмечал, что за последние недели августа из-за успешных действий сирийских правительственных войск в восточной части Сирии некоторые подконтрольные американским спецслужбам полевые командиры были срочно эвакуированы из района Дейр-эз-Зора в безопасные районы.

В частности, 26 августа из района близ населенного пункта Трейф северо-западнее Дейр-эз-Зора вертолет ВВС США ночью якобы вывез двух полевых командиров ИГ "европейского происхождения" с членами их семей. Еще 20 командиров и приближенных им боевиков эвакуировали вертолетами 28 августа из района Альбу-Лейль. Их перевезли на север Сирии.