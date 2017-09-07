МИД Германии призвал закрыть все европейские порты для судов из КНДР

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Европейские порты должны быть закрыты для северокорейских судов. Такое заявление сделал глава немецкого МИД. Те, кто поставляет Пхеньяну оборудование для разработки оружия, должны оказаться под санкциями, добавил он. Не скупится на жесткие заявления и сама Северная Корея. Она пообещала ответить мощными контрмерами, пышно отмечая успешный запуск водородного боезаряда.

Красные флаги на улицах Пхеньяна и толпы восторженных людей – так Северная Корея отметила успешные испытания водородной бомбы, рассказал "ТВ Центр". Ученых и техников, которые трудились над ее созданием, провезли через всю столицу на площадь великого вождя товарища Ким Ир Сена, и восхваляли так, будто они покорили космос.

В это время по другую сторону демилитаризованной зоны на улицах Южной Кореи в кортежи военной техники летели бутылки и камни. Так встретили американские противоракетные комплексы "Тэд", которые Сеул разместит на своей территории, опасаясь новых пусков со стороны северного соседа. Но первые удары пришлось отражать из толпы. Люди, боясь войны, в слезах и смятении выстроились цепью, сжав кулаки. Стихийный митинг против конфронтации с Пхеньяном перерос в потасовки с полицией. Пострадали 38 человек.

Несмотря на массовые демонстрации, четыре новые установки развернули в трехстах километрах южнее Сеула. Традиционно сельскохозяйственный уезд Сонджу теперь засеивают американской техникой. До этого там уже базировались две батареи ЗРК и радар. Присутствие иностранных военных власти страны называют, цитата: неизбежной мерой. Но такое бряцание оружием уже вызвало возмущение Китая. Официальный Пекин сделал предупреждение южнокорейской дипмиссии, заявив, что это ведет лишь к нагнетанию и без того непростой ситуации не только на корейском полуострове, но и во всем регионе. А глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который после этого сменил свою воинственную риторику "огня и ярости" на более мирную.

"У нас был очень, очень откровенный и очень сильный телефонный разговор. Поверьте, господин Си Цзиньпин согласен со мной на сто процентов. И мы, и он тоже не хочет мириться с тем, что происходит. Мы посмотрим, как будет складываться обстановка. Но военные действия в Северной Корее – это, конечно, не станет нашим первым выбором для разрешения ситуации", - заявил Трамп.

Приоритет, очевидно, по-прежнему отдают санкциям и экономическому давлению на Северную Корею. Вашингтон подготовил новую резолюцию, которую должен рассмотреть Совбез ООН. В проекте – эмбарго на нефтяные поставки в КНДР и экспорт текстиля, а еще запрет на работу для северокорейских граждан в других странах. Евросоюз в лице верховного представителя ЕС Федерики Могерини уже высказался за ужесточение мер. Но и Пхеньян пообещал в ответ решительную реакцию.

"Вашингтон является наглым разбойником, пренебрегающим волей международного сообщества по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове, и преследует только гнусную цель – войну. Для того, чтобы искоренить продолжающиеся в течение десятилетия враждебные происки и ядерный шантаж со стороны США, мы выбрали путь ядерного вооружения. Мы будем отвечать на варварские происки оказания санкций и давления мощными контрмерами нашего образца, и США будут полностью отвечать за все катастрофические последствия", - заявил министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже.

Между строк КНДР словно пугает новыми ядерными испытаниями. По некоторым данным, пуски могут приурочить к годовщине образования Северной Кореи уже 9 сентября.

Борис Иванин, "ТВ Центр"