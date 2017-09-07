Венгрия раскритиковала принятый на Украине закон об образовании

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МИД Венгрии жестко раскритиковал принятый во вторник на Украине закон об образовании.

Как сообщил "ТВ Центр", изменения вступят в силу уже с 2018 года. Они предполагают, что обучение в средней школе и высших образовательных учреждениях страны будет проходить исключительно на украинском языке. Преподавание предметов на языках национальных меньшинств останется лишь в начальных классах. Будапешт заявил, что документ противоречит ценностям Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства назвал действия Киева "ударом в спину" по отношению к представителям многочисленной венгерской общины.