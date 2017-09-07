На доведение пенсий до прожиточного минимума выделено около 100 млрд рублей

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Почти 100 миллиардов рублей будет направлено из бюджета в регионы для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума.

Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о выделении из бюджета почти 100 миллиардов рублей для доведения размера пенсий в регионах до прожиточного минимума, сообщил "ТВ Центр".

По словам Дроздова, данная мера коснется почти четырех миллионов пенсионеров. Глава ПФР отметил, что пенсии в России в этом году вырастут на четыре с половиной процента. Он также сообщил, что более восьми миллионов человек получили в этом году материнский капитал и почти 60 процентов семей полностью воспользовались этими средствами. Дроздов рассказал о том, что сейчас все услуги Пенсионного фонда можно получить через интернет, а также оформить необходимые документы в МФЦ. Дмитрий Медведев подчеркнул важность развития такой формы работы с гражданами.

"Взаимодействие с МФЦ дало нам 25-процентное уменьшение количества граждан, приходящих в Пенсионный фонд. 25 процентов приходят в МФЦ, получают услуги там", - отметил глава ПФР.

"То есть людям это просто удобнее. Они не ходят по различным организациям, а всё получают в МФЦ. Важно развивать электронные услуги, сервисы, чтобы люди использовали личный кабинет, пользовались, естественно, и возможностями МФЦ. Но в то же время есть традиционные формы, к которым многие наши граждане привыкли. Естественно, Пенсионный фонд должен в полном объёме обеспечивать и эти потребности граждан", - подчеркнул премьер.