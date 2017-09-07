Москвичи до 10 сентября смогут увидеть световое шоу на фасаде Манежа

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Световые спектакли под открытым небом в эти дни проходят в самом сердце российской столицы.

Красочное представление, созданное при помощи технологии видеомэппинг на фасаде Манежа, приурочено ко Дню города, рассказал "ТВ Центр". Шоу повествует о многовековой истории города, отражая его самобытность и многообразие. Четыре новеллы, и каждая посвящена одной конкретной теме. Это 870-летие Москвы, экология мегаполиса, город глазами классиков русской литературы. Замыкать четвёрку световых проекций на фасаде Манежа будет сюжет, посвящённый спорту. Начало шоу ежедневно в 20:00. Продлятся спектакли вплоть до 10 сентября.