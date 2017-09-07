Взрыв из-за короткого замыкания вызвал панику у жителей Лондона
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СМИ сообщают о взрыве на Оксфорд-стрит в центре Лондона. На сайте британского издания размещена видеозапись, на которой видно, как полиция блокирует улицу. Позднее стало известно, что произошедшее не является терактом. Взрыв прогремел из-за короткого замыкания.
Взрыв произошел в центре Лондона, утверждает сайт британского издания Daily Star.
По данным журналистов, это случилось на Оскфорд-стрит. На сайте размещена короткая видеозапись, на которой можно увидеть полицию, заблокировавшую улицу. Также запечатлены убегающие люди.
Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за короткого замыкания. Один человек пострадал, сообщает "Интерфакс".