Собянин накануне Дня города навестил председателя совета Московского дома ветеранов войны

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Сергей Собянин навестил председателя Московского дома ветеранов Вячеслава Григорьевича Михайлова. Мэр поздравил его с наступающим Днем города и вручил благодарственное письмо. В свою очередь пенсионер выразил мэру признательность за финансовую поддержку ветеранской организации

Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня города навестил председателя Московского дома ветеранов Вячеслава Григорьевича Михайлова, сообщил "ТВ Центр".

"Несмотря на солидный возраст, вы продолжаете активно участвовать в городской жизни, являетесь душой дома ветеранов, оказываете содействие многим-многим пожилым людям и ветеранам. Спасибо вам большое", - сказал мэр.

"Спасибо за те дополнительные 150 миллионов, это дает значительную возможность улучшить для сиделок, для новых пациентов, которые у нас находятся на надомном обслуживании", - ответил Михайлов.

Вячеслав Григорьевич Михайлов возглавляет Совет Дома ветеранов уже более 20 лет. Он прошел войну, в 1942 году в возрасте 13 лет стал воспитанником фронтовой танковой бригады. Начав с секретаря бюро истребительного авиаполка, стал генерал-лейтенантом авиации. Вячеслав Григорьевич удостоен множества наград, в том числе знака отличия "За заслуги перед Москвой".